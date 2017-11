JUEVES 23, 10:30H, JUICIO POR LA READMISIÓN EN ELECNOR

El próximo jueves, día 23 de noviembre, a las 10:30h en juzgados de L'Hospitalet, tenemos juicio en Elecnor Barcelona. Hace un año fueron despedidos 4 técnicos por falsa baja producción.





Elecnor los despidió de forma fulminante con despido procente y alegando una disminución de su rendimiento de producción. Estos compañeros con 19, 10, 5 y 2 años de antigüedad y buenos trabajadores, tuvieron que denunciar este atropello y se pide el despido nulo.





Estos compañeros, trabajaban en el departamento de Movistar, instalando líneas de cobre y en zonas donde el trabajo, por sus característiacas, es más difícil. Zonas extraurbanas, desplazamientos más largos, donde hay que extremar las medidas de seguridad por ser trabajos peligrosos, en altura y con la red de Movistar hecha pedazos por su mal mantenimiento.





Elecnor decidió dejarlos sin trabajo, con familias a su cargo, hipotecas que pagar, solo porque se negaron a hacer más horas extras sin cobrarlas, por una supuesta producción que piden y hasta que no la hayas hecho, no puedes irte a tu casa.





Elecnor no paga horas extras,y sin embargo, piden producción sin haber hecho un estudio de tiempos y cargas de trabajo. La empresa exige que si el trabajador tiene que trabajar 11 horas para sacar su falsa producción, que las haga. Ella no va a pagar más, y si el trabajador no hace la falsa producción, lo despediden.





Este atropello de Elecnor, es la tónica general para mantener a una plantilla instalada en el miedo y el acoso laboral existente en el sector.





La única forma de defender este acoso al que nos vemos sometidos todos los técnicos de telecomunicaciones es la lucha conjunta, tanto en forma de movilización como de denuncias.





Puede que sea la primera vez que en un juicio de estas características, se llame a declarar a clientes de Movistar. No podemos permitir que trabajadores que llevan 19 años con un carnet de Movistar y dando la cara por la empresa, sean menospreciados de esta forma por multinacionales piratas, que lo único que buscan es su cuenta de beneficios, a la vez que crean sueldos de miseria y explotación laboral.